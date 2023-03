Modkørende bilist pressede lastbilchauffør i grøften

Torsdag 2. marts 2023 kl: 12:55

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Uheldet skete, da den 22-årige lastbilchauffør trak ud mod højre for at undgå en modkørende og slingrende bilist. Herved mistede han kontrollen over lastbilen, der kørte i grøften og væltede om på siden efter at have ramt mindre træer.Politiet på Midt- og Vestsjælland oplyser, at lastbilchaufføren slap uskadt fra uheldet.