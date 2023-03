Ny transport overenskomst indeholder blandt andet lønstigninger og mere fokus på sundhed

OVERENSKOMSTFORHANDLINGER:

Torsdag 2. marts 2023 kl: 11:51

Normaltimelønnen stiger med 6,00 kroner pr. 1. marts 2023 og med 5,75 kroner pr. 1. marts 2024

Øvrige genebetalinger stiger med 4,5 procent i 2023 og 3,5 procent i 2024

Betalingssatserne til elever og lærlinge forhøjes med 4,5 procent i 2023 og 3,5 procent i 2024

Bidraget til særlig opsparing stiger med 2 procentpoint pr. 1. marts 2024, hvor det udgør i alt 9,0 procent af medarbejderens ferieberettigede løn.

Arbejdsgivers pensionsbidrag ændres pr. 1. juni 2023 fra 8 til 10 procent, mens medarbejderbidraget ændres fra 4 til 2 procent. Den samlede pensionsindbetaling vedbliver således med at være 12,0 procent

Tilskuddet fra HTSK-fonden ændres fra 85 procent til 100 procent ved selvvalgt uddannelse

Mere fleksible arbejdstidsregler:

Det er blevet muligt at planlægge arbejdstiden på alle ugens dage mod betaling af et særskilt tillæg

Det er endvidere blevet muligt at ansætte medarbejdere på deltid med mindst 15 timer om ugen uden indgåelse af lokalaftale. For visse medarbejdergrupper er det endvidere muligt at aftale en lavere ugentlig arbejdstid, dog mindst 8 timer

Styrkelse af det lokale samarbejde:

Aftalen giver tillidsrepræsentanten bedre adgang til at mødes med nye kollegaer, og der må generelt ikke lægges hindringer i vejen for organisering af medarbejderne. Desuden kan valg af tillidsrepræsentanter foregår i arbejdstiden

Fokus på synliggørelse af løn:

Parterne vil synliggøre den samlede timeløn, så overenskomstens løn bliver mere gennemskuelig for både virksomheder og medarbejdere

Nye regler for betalt barsel:

Overenskomsternes barselsbestemmelser tilpasses de nye orlovsperioder. Far/medmor har fået øremærket yderligere 2 ugers orlov med løn, og forældrene har herudover fået yderligere 2 ugers løndækket orlov, der kan deles mellem dem. Det giver samlet set 36 ugers orlov med løn efter fødselstidspunktet modsat de 32 uger, som der er i dag

Bedre muligheder for uddannelse:

Incitamenterne til uddannelse bliver styrket gennem løft af støtten fra overenskomstens kompetencefond. Det drejer sig både om et løft af støtten til selvvalgt uddannelse samt en ny mulighed for støtte til voksenlærlinge med erfaring fra branchen.

De lokale parter kan udpege en uddannelsesrepræsentant

Parterne anbefaler, at der udpeges en uddannelsesrepræsentant, hvis der er lokal enighed om det. Uddannelsesrepræsentanten skal bistå virksomhed og medarbejdere i arbejdet med uddannelse efter overenskomsternes bestemmelser

Implementering af arbejdsvilkårsdirektivet:

Overenskomstfornyelsen implementerer arbejdsvilkårsdirektivet i Fællesoverenskomsten, der nu indeholder nye regler om blandt andet oplysningspligter i ansættelsesbeviser. Fornyelsen erstatter de hidtidige regler om ansættelsesbeviser

Mere fleksible ferieregler:

Den nuværende regel om overførsel af ferie bliver lempet, så der ikke længere er krav om, at den overførte ferie skal holdes senest i anden ferieafholdelsesperiode efter, at ferien er overført. Fremover kan virksomheden og medarbejderen løbende aftale overførsel af op til 10 feriedage.

Herudover er parterne blevet enige om, at en virksomhed og en tillidsrepræsentant skal have mulighed for at indgå en lokalaftale, der fraviger ferielovens bestemmelser. Det kan eksempelvis aftales, at medarbejderne tildeles op til fem ugers ferie ved ferieårets start 1. september, og at virksomheden kan varsle ferie til afholdelse på et tidspunkt, hvor ferien endnu ikke er optjent

Fokus på natarbejderes helbred:

NFA’s (National forskningscenter for arbejdsmiljø) anbefalinger om natarbejde bliver indarbejdet i Fællesoverenskomsten. Der skal ved natarbejde af et vist omfang tilbydes yderligere helbredskontrol samt begrænsning af gravides natarbejde

Forenkling af pensionsreglerne:

Der indføres regler for, at selvstændige får mulighed for at overflytte pensionsdepotet fra Pension Danmark til en egen ordning

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Nedenfor er der et overblik over indholdet i den nye overenskomst, der skal til urafstemning blandt 3F's medlemmer:Både arbejdsgivere og lønmodtagere skal godkende forligsmandens mæglingsforslag ved afstemning, før de nye overenskomster træder i kraft.Virksomheder skal først tage højde for de nye regler og satser, når alle overenskomster er blevet vedtaget. Indtil da gælder overenskomsten for 2020-2023.Regulering af løn, tillæg mv. skal derfor først ske med tilbagevirkende kraft fra onsdag 1. marts 2023, når den nye overenskomst er endeligt trådt i kraft.