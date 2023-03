Ansvarligt gennembrudsforlig på normallønsområdet er afgørende for Danmark

DI - DANSK INDUTRI:

Torsdag 2. marts 2023 kl: 11:41

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Hovedforliget omkring normalløn, den såkaldte Fællesoverenskomst på transportområdet er rammesættende for i alt 170.000 lønmodtagere. DI fremhæver, at det er lykkedes parterne at nå en aftale, som er en modernisering af Fællesoverenskomsten.- I fællesskab er vi lykkedes med at blive enige om nogle væsentlige, men balancerede moderniseringer, så overenskomsten nu i højere grad er tilpasset dagligdagen ude i virksomhederne. Til fordel for både arbejdsgivere og arbejdstagere. Ligesom vi tager et øget ansvar for at få uddannet næste generation af lønmodtagere, siger viceadministrerende direktør i DI, Kim Graugaard.Aftalen indeholder blandt andet ændrede muligheder for at planlægge arbejdstiden på alle ugens syv dage, samt mere smidige deltidsbestemmelser, flere midler til lærlinge og bedre uddannelsesmuligheder.Enigheden om aftalen, der er forberedt i måneder, blev nået efter hårde forhandlinger i halvandet døgn.- I en usikker tid med høj inflation, krig i Europa og potentielt rigtig svære økonomiske tider i sigte er det afgørende for Danmark, at det er lykkedes at forhandle en omfattende gennembrudsaftale på normallønsområdet på plads. Vi kan godt tillade os at være stolte af at have vist ansvarlighed og bidraget til at skabe ro på arbejdsmarkedet i en vanskelig situation for vores land, siger Kim Graugaard.Han slår samtidig fast, at der har været tale om meget vanskelige forhandlinger, der endte med et godt men også dyrt resultat for arbejdsgiverne.- Det var virkelig historisk omfattende og hårde forhandlinger med rigtigt mange elementer. Og jeg vil gerne takke 3F Transport for både svære kampe, godt samarbejdsklima og grundlæggende ansvarlighed, siger Kim Graugaard, og fortsætter:- Men det er heller ingen hemmelighed, at vi fra arbejdsgiverside har strakt os økonomisk langt i et ansvarligt forsøg på at sikre ro på arbejdsmarkedet. For i usikre tider er en konflikt det sidste som Danmark og danske virksomheder har brug for, siger Kim GraugaardHvor forrige søndags gennembrudsaftale i industrien var på mindstelønsområdet, så er forliget med 3F Transport et gennembrudsforlig på normallønsområdet uden efterfølgende lokale forhandlinger.- Jeg synes, at vi har lykkedes med at ramme en balance, der både tilgodeser lønmodtagernes forståelige høje forventninger til lønfremgang og virksomhedernes muligheder for stadig at konkurrere internationalt, siger Kim Graugaard.DI betegner det nye forlig som det mest omfattende og fornyende i mange år på normallønsområdet. Aftalen indeholder også væsentlige forbedringer inden for barsel, natarbejde og styrket lokalt samarbejde på virksomhederne.- Det er positivt for hele samfundet med bedre forhold for eksempelvis barsel, uddannelse, natarbejde og det lokale samarbejde. På den måde er det en aftale, der rækker langt ud i fremtiden, siger Kim Graugaard.Ligesom mindstelønsaftalen fra sidste weekend skal normallønsaftalen til urafstemning hos de respektive fagforeningers medlemmer. Det sker formentlig i april.