Politiet søger vidner til affaldsdumpning i en skov ved Køge

Torsdag 2. marts 2023 kl: 11:37

Af: Redaktionen Torsdag i sidste uge fik Politiet på Midt- og Vestsjælland en anmeldelse fra en skovgæst om, at der inde i skoven bag ved en skovbørnehave på Valløvej ved Køge lå en bunke affald. Affaldet, der bestod af sten- og grusaffald med forskellige plast- og PVC-stumper, var ”dumpet” ca. 100 meter inde i skoven inden for formentlig en uge i forhold til anmeldelsestidspunktet. I









følge anmeldelsen var der tale om en mængde på adskillige kubikmeter affald, så politiet formoder, at nogen har været på stedet flere gange med formentlig en lastbil for at læsse affaldet af.









Politiet er gået i gang med at undersøge affaldet for eventuelle spor, der kan give oplysninger om, hvor affaldet kommer fra. Samtidig ønsker politiet at komme i kontakt med nogen, der måske har gjort observationer i forbindelse med aflæsningen af affaldet i skoven før torsdag 23. februar.





Politiet kan kontaktes på tlf. 114, hvis man har oplysninger i sagen.





