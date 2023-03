Pensionsselskab for chauffører og mange andre kom gennem 2022 med mindre skrammer

Torsdag 2. marts 2023 kl: 11:13

Af: Redaktionen - Efter et verdenshistorisk år med krig, inflation, stigende renter og massiv usikkerhed er vi glade for at kunne fremvise gode resultater for PensionDanmark. Der er kommet flere indbetalende medlemmer, og vi er sluppet igennem et tumultarisk år på finansmarkederne med begrænsede tab, siger administrerende direktør, Torben Möger Pedersen.Over året steg antallet af indbetalende medlemmer med 15.000 til 416.000, mens det totale medlemstal rundede 815.000. De samlede indbetalinger steg fra 14,6 milliarder kroner i 2021 til 15,2 milliarder kroner i 2022.Mens krigens indtog i Europa i 2022 sendte aktie- og obligationsmarkederne ned med tocifrede tab i procent, sikrede PensionDanmark's investeringsstrategi, at medlemmerne kun fik begrænsede tab på mellem fire og syv procent. Og trods tilbagegangen har medlemmerne gennemsnitligt fået årlige afkast på seks-syv procent for perioden 2008-2022.PensionDanmark vil i lyset af den nye verdenssituation fremadrettet have fokus på investeringsmulighederne relateret til det øgede behov for grøn omstilling af energiforsyningen og øgede forsvarsbudgetter i de europæiske lande.Aktuelt har PensionDanmark tilbudt det danske forsvar et samarbejde om at forny og drive kaserner, mens vi sammen med selskaberne Terma og OMT er ved at udvikle fem nye patruljeskibe til forsvaret, der kan løse både militær- og miljøopgaver.Med udgivelsen af rapporterne for 2022 markerer PensionDanmark også 30-året for de første indbetalinger til arbejdsmarkedspensionerne. I januar 1993 modtog PensionDanmark 54 millioner kroner i samlede indbetalinger. I dag er de månedlige indbetalinger på 1.500 millioner kroner.Inden starten på arbejdsmarkedspensionerne gav folkepension og ATP tilsammen de ældre en dækning på 40-55 procent af den hidtidige indkomst, mens pensionerne i dag sørger for en samlet dækning på 60-70 procent for de fag- og ufaglærte. Frem mod midten af århundredet vokser dækningen til 70-80 procent i takt med, at de årgange, som har sparet op til pension i hele deres arbejdsliv, går på pension.Det betyder, at nutidens og fremtidens pensionister som gruppe er blevet relativt mere velstillede, og arbejdsmarkedspensionerne har medvirket til at gøre indkomstforskellene blandt pensionisterne mindre. Samtidig har den forøgede opsparing været med til at sikre en mere robust samfundsøkonomi.Sammen med årsrapporten offentliggører PensionDanmark en rapport om samfundsansvar, som endnu engang udvider omfanget af CO2-regnskabet i Danmarks største arbejdsmarkedspensionsselskab. Med tilføjelsen af realkreditobligationer omfatter det nu knap 80 procent af de samlede investeringer mod knap 60 procent i 2021 og 50 procent. i 2020.Klimaaftrykket af børsnoterede aktier og obligationer var i 2022 på 9,8 ton CO2-ækvivalenter pr. millioner kroner, hvilket er 7 procent fra 2025-målet om at nå et aftryk på 9,1 ton pr. millioner kroner.Samtidig er PensionDanmark de første i branchen til at rapportere på biodiversitetsindvirkningen fra seks byudviklingsprojekter. I mangel på internationale standarder foretages rapportering med en metode, som PensionDanmark har udviklet i samarbejde med SLA, Andel og Aaen Engineering. Metoden er baseret på en række biodiversitetsmål, der er inspireret af videnskabelige anbefalinger samt DGNB’s bæredygtighedscertificeringskrav.