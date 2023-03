Transportområdet køre gennem med overenskomstforlig på normallønsområdet

Torsdag 2. marts 2023 kl: 10:59

Af: Redaktionen De to parter nåede onsdag aften til enighed om en ny fællesoverenskomst, der fungerer som gennembrudsforlig på normallønsområdet. Aftalen er toårig og rækker frem til 1. marts 2025.Ved præsentationen torsdag vil arbejdsgiversiden være repræsenteret med følgende:For DI deltager viceadministrerende direktør Kim Graugaard, vicedirektør Niels Grøn, branchedirektør for ATL, Lars William Wesch, samt vicedirektør Christoffer Thomas SkovFor 3F Transport deltager formand Jan Villadsen, næstformand Karsten Kristensen samt forhandlingssekretær Flemming Overgaard.Den nye overenskomst har afsmittende betydning for mindst 170.000 normallønssansatte på arbejdsmarked i Danmark.