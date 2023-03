Stort transportfirma skal løse stor asfaltopgave

Onsdag 1. marts 2023 kl: 10:41

Af: Redaktionen Omfanget af opgaven betyder, at DSV Transport dagligt kører med 20-25 lastbiler til og fra de to fabrikker - ved større projekter med op til 55 lastbiler dagligt.DSV Transport A/S,, der har hovedsæde på Sjælland, peger på, at kontrakten passer godt virksomhedens koncept, hvor arbejdet udføres ved hjælp af fremmede vognmænds biler i kombination med selskabets få egne biler.