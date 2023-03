Lastbilchauffører venter i grænsekø

Tirsdag 28. februar 2023 kl: 10:31

Af: Redaktionen Lastbilkø ved grænsen mellem Tyskland og Østrig. (Foto: Anders Jessen)Det betyder, at der jævnligt opstår lange køre, der får en tidligere eksportchauffør til at mindes gamle dage i 1980'erne, hvor grænseovergangene til Tyrol var kendetegnet ved lange køer, der kunne strække sig både 10 og 20 kilometer tilbage ind i Tyskland - eller for den sags skyld ned ad Brennermotorvejen fra Italien.





Anders Jessen, der er chefkonsulent hos transportorganisationen ITD, besøgte sammen med andre europæiske transportorganisationer fornyligt grænsen mellem Tyskland.





Ifølge Anders Jessen er der over 25 dage om året, hvor lastbilchauffører oplever at skulle holde i kø i flere timer for at komme ind i Tyrol.





Dagen, hvor Anders Jessen besøgte grænseovergangen mellem Tyskland og Østrig, var køen på 25 kilometer - og for den enkelte chauffør ville det tage fem-seks timer at komme gennem køen.









- Det må der kunne gøres noget ved. En fri lastbiltrafik over Alperne er vigtig for alle, også for virksomheder i Danmark, Skandinavien og Nordeuropa, skriver Anders Jessen på Linkedin efter besøget.









