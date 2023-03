Hver anden bilist kender ikke reglerne for gult lys

TRAFIKSIKKERHED:

Tirsdag 28. februar 2023 kl: 10:03

Om undersøgelsen:

Af: Redaktionen Hvor det kan være svært at finde borgere, der ikke kender reglerne for rødt og grønt lys i et lyskryds, så forholder det sig næsten helt omvendt, når man spørger bilister i Danmark om, hvordan reglerne er, når signalet lyser gult.For selvom reglerne for kørsel for gult lys er lige så klare som ved grønt og rødt, så viser en ny undersøgelse, som Kantar Gallup har foretaget for Gjensidige. at omkring hver anden danske bilist er i tvivl om, hvordan man skal forholde sig i trafikken ved det midterste lys.Undersøgelsen viser, at det kun er 54 procent af bilisterne, der ved, at man kun må køre over for gult lys, hvis det kan skabe en farlig situation at bremse op. De resterende mener, at man aldrig må gøre det, eller at det afgørende er at nå ud i krydset, mens det er gult.Den store uvidenhed om reglerne kommer bag på Henrik Sagild, der er direktør for skade i Gjensidige. Han peger på, at lige præcis lyskryds er et af de steder, hvor der sker flest ulykker med både biler og bløde trafikanter.- Det er et alt for stort antal bilister, der ikke er klar over så centrale regler som, hvornår man må køre ud i et kryds, og hvornår man skal holde tilbage - især set i lyset af, hvor mange uheld, der årligt sker i lyskryds med både materiel- og personskade til følge, siger han.På trods af den store uvidenhed om reglerne på området, så er der til gengæld en udbredt forståelse for, hvor farligt det kan være, når bilister kører frem mod gult lys.I undersøgelsen svarer knap 40 procent af de adspurgte, at de har oplevet en farlig situation, fordi en anden bilist kørte overfor gult lys, mens fire procent erkender, den er opstået, fordi de selv kørte frem for gult.Henrik Sagild mener, at de tal er med til at understrege alvoren af det manglende kendskab til reglerne.- Bilisterne er jo udmærket klar over faren ved de her situationer, men risikerer uforvarende at bidrage til dem med deres manglende kendskab til lovgivningen, og derfor bør den her undersøgelse mane til eftertænksomhed hos de bilister, der har brug for at få genopfrisket deres viden om færdselsreglerne, siger han.Undersøgelsen er foretaget af Kantar Gallup for Gjensidige i november og december 2022 blandt 1.711 repræsentativt udvalgte borgere over 18 år i Danmark i november og december 2022.





Hvornår må du køre over for gult i bil? Kun hvis jeg kan nå over inden det skifter til rødt 9 % Hvis jeg når ind i lyskrydset mens det er gult 26 % Hvis det skaber en farlig situation hvis jeg bremser 54 % Hvis der er få eller ingen trafikanter i krydset 0 % Man må aldrig køre over gult 20 % Andet, notér 1 % Ved ikke 4 %



Har du oplevet farlige situationer i trafikken, fordi du eller en anden trafikant kørte over for gult? Ja, fordi en anden kørte over for gult 39 % Nej 51 % Ved ikke 10 %

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.