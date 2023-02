Fredag 24. februar 2023 lå brændstofpriserne på følgende niveau

BRÆNDSTOFPRISER:

Mandag 27. februar 2023 kl: 13:21

Tankstationer (pris pr. liter)



inkl. moms Blyfri 95 (E10)



15,09 kr. Oktan 100 (E5)



16,38 kr. Diesel



13,79 kr. Fyringsolie Basis



15,57 kr.







Truckanlæg (pris pr 1.000 liter/kg) ex. afg. ex. moms inkl. moms Truckdiesel 7.809,00 kr. 11.112,00 kr. 13.890,00 kr. HVO Biodiesel 19.927,20 kr. 22.637,00 kr. 28.296,25 kr. Transport Biogas 12.370,44 kr. 16.760,00 kr. 20.950,00 kr. AdBlue 7.522,00 kr. 7.522,00 kr. 9.402,50 kr.







Afgifter pr. 1000 l/kg Energi/stat CO2 NOx afgift Landbrugsdiesel Plus Farvet 2.859,00 kr. 482,00 kr. 10,00 kr. Transportdiesel 2.844,00 kr. 449,00 kr. 10,00 kr. HVO Biodiesel 2.709,80 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. GTL Off Road Diesel 2.859,00 kr. 482,00 kr. 10,00 kr. GTL Transportdiesel 2.859,00 kr. 482,00 kr. 10,00 kr. Fyringsolie Plus Farvet 2.293,00 kr. 482,00 kr. 10,00 kr. Blyfri 95 (E10) 4.340,00 kr. 393,00 kr. 9,00 kr. Oktan 100 (E5) 4.422,00 kr. 415,00 kr. 9,00 kr.

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Tankstationer (pris pr. liter)inkl. momsBlyfri 95 (E10)15,09 kr.Oktan 100 (E5)16,38 kr.Diesel13,79 kr.Fyringsolie Basis15,57 kr.Truckanlæg (pris pr 1.000 liter/kg)ex. afg.ex. momsinkl. momsTruckdiesel7.809,00 kr.11.112,00 kr.13.890,00 kr.HVO Biodiesel19.927,20 kr.22.637,00 kr.28.296,25 kr.Transport Biogas12.370,44 kr.16.760,00 kr.20.950,00 kr.AdBlue7.522,00 kr.7.522,00 kr.9.402,50 kr.Afgifter pr. 1000 l/kgEnergi/statCO2NOx afgiftLandbrugsdiesel Plus Farvet2.859,00 kr.482,00 kr.10,00 kr.Transportdiesel2.844,00 kr.449,00 kr.10,00 kr.HVO Biodiesel2.709,80 kr.0,00 kr.0,00 kr.GTL Off Road Diesel2.859,00 kr.482,00 kr.10,00 kr.GTL Transportdiesel2.859,00 kr.482,00 kr.10,00 kr.Fyringsolie Plus Farvet2.293,00 kr.482,00 kr.10,00 kr.Blyfri 95 (E10)4.340,00 kr.393,00 kr.9,00 kr.Oktan 100 (E5)4.422,00 kr.415,00 kr.9,00 kr.