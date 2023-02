Nummer 11 ud af 11 er leveret

Mandag 27. februar 2023 kl: 10:39

Af: Redaktionen Forvognen er en fuldt luftaffjedret fire-akslet Volvo FH500 8x4 med tandemakselløft, to krybegear - lav of ultra lav, stor sikkerhedspakke og udsynspakke+, der blandt andet indeholder fuld LED-belysning og integreret blindvinkel-kamera i højre sideBil nummer 11 er i forhold til de 10 tidligere biler blevet udstyret med et hardox-tippelad.Bilen er leveret af Rasmus Vedel fra Volvo Truck Center Ringsted / Nr. Alslev