Svensk lastbilleverandør tegner sig for de fleste elektriske lastbiler i Danmark

Fredag 24. februar 2023 kl: 13:01

Af: Redaktionen Mere præcist står der Scania på fronten af 31,5 procent af alle de el-lastbiler, der i dag kører på vejene i Danmark. Dertil kommer, at Scania også blev markedsleder for el-lastbiler sidste år, hvor den svenske producent stod for for 56,25 procent af det samlede salg af el-lastbiler i Danmark.- Vi gør meget ud af at fjerne usikkerhedsmomentet hos vores kunder, og det afspejler sig i salgstallene, siger Anton Freiesleben, salgsdirektør i Scania Danmark.Scania har leveret el-lastbiler til en bred kundegruppe i 2022, og fælles for alle kunder er, at de sammen med Scania får udarbejdet en grundig analyse af alle behov.- Scania bestræber sig på at afdække alle udfordringer, når kunder ønsker at opstarte drift på alternative drivmidler som biogas, el eller biodiesel/syntetisk diesel. Vi udfører rækkevidde-simuleringer, afdækker ladebehov og dimensionering af ladestationer og hjælper også med etablering af tanknings- og ladeinfrastruktur, siger Anton Freiesleben, der er salgsdirektør i Scania Danmark og fortsætter:- Kort sagt bestræber vi os på at afmystificere skiftet til grøn transport og herunder beregne TCO på diesel vs alternativerne med henblik på, at kunderne kan sætte de nye teknologier i drift uden ubehagelige overraskelser. Selve køretøjerne udmærker sig ved at have de samme fine egenskaber som Scania har været kendt for i årtier; høj driftssikkerhed, lavt energibehov, stærke præstationer og ikke mindst fremragende chaufførkomfort.Scania oplever, at det, der vægter hos kunderne, når der skal tales el-lastbiler, er solid rådgivning og økonomisk sikkerhed. Ligesom det er særligt vigtigt for kunderne at få styr på rækkevidde, ladebehov og ladeløsning.Hos Scania ser man ind i nogle år, hvor el-lastbiler, men også gaslastbilerne, vinder mere og mere terræn.- Vi forventer, at markedet for el- og gas lastbiler i 2023/2024 vil ligge på 100-150 biler for hver af de to teknologier og i 2025 ventes salget af el-lastbiler at nå et totalmarked på ca. 300-500 nye registreringer i Danmark, lyder vurderingen fra Anton Freiesleben.