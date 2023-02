Fire ud af ti bilister vil helst undgå smalltalk

Torsdag 23. februar 2023 kl: 10:48

Af: Redaktionen I spørgeskemaundersøgelsen, som analyseinstituttet Kantar Gallup har foretaget for Vejdirektoratet, svarer 41 procent, at de ikke vil gøre brug af samkørsel, da de foretrækker at være alene i bilen, mens 36 procent finder det mindre fleksibelt, og 26 procent fortæller, at de er decideret utrygge ved at køre bil med fremmede.Blandt de respondenter, som foretrækker at køre alene, svarer 53 procent, at de ganske enkelt ikke har lyst til at være sociale, når de kører bil.- Jeg kan godt forstå, at mange danskere foretrækker at være alene, når de kører bil, men det er ærgerligt, for solobilister belaster klimaet, pengepungen og kapaciteten på vejene, siger afdelingsleder Andreas Egense i Vejdirektoratet og fortsætter:- Vi ved, at der siden 2010 er kommet 31 procent flere personbiler på vejene, og vi har aldrig haft flere biler pr. indbygger i Danmark end i dag. Og måske er en del af forklaringen, at vi ikke orker at være sociale, når vi sidder i bilen. Der er ellers mange gode grunde til at give et lift til en kollega, naboen eller endda én, man slet ikke kender, der skal samme vej.Andreas Egense fremhæver, at man halverer turens CO2-aftryk og udgifter til brændstof, når man er to, og allerede dér er det en gevinst for klimaet og privatøkonomien.- Men det kan måske også blive en hyggeligere køretur, når der er nogen at snakke med, også selvom det kan kræve en smule overvindelse, særligt første gang man åbner bildøren for en køremakker eller selv skal forsøge sig som passager, siger hun.I forbindelse med kampagnen ”Hvorfor ikk’ følges, når vi skal samme vej?” lavede Vejdirektoratet en samkørselsimulator, hvor man kan få testet sine evner inden for samtalekunsten smalltalk. Simulatoren blev taget i brug til Kulturnatten i København i efteråret 2022, hvor både børn og voksne udfordrede sig selv og hinanden i at holde en samtale kørende i tre minutter uden pause.- Samkørselsimulatoren var ret interessant at afprøve, for der er mange, som helt umiddelbart giver udtryk for, at det er grænseoverskridende at skulle tale med en fremmed. For hvad skal man dog tale om? Men når folk satte sig i simulatoren, gik det over stok og sten med diskussioner om alt fra sport og mad til tv-serier, siger Andreas Egense og tilføjer:- Eksperimentet viser, at når man samkører, er der en overhængende risiko for, at man lærer noget nyt og møder nogle spændende mennesker - måske endda nogen, som har et helt andet udgangspunkt end en selv. Og hvis man hellere vil bruge turen til og fra arbejde på at slappe af i stilhed, forberede sig på et møde eller læse, så er det jo altid noget, man kan aftale på forhånd med sin køremakker.I spørgeskemaundersøgelsen svarer 25 procent, at det motiverer dem, at man kan spare penge på at køre sammen, mens 19 procent peger på muligheden for at passe på miljøet og reducere CO2-udledningen som den bedste begrundelse for at give samkørsel en chance. Undersøgelsen baserer sig på interviews med 1.124 bilister over 18 år.Hvis man er interesseret, kan man beregne sin klimagevinst med samkørselsberegneren - klikInteresserede kan læse mere om samkørsel og delebilerDen EU-finansierede kampagne ”Hvorfor ikk’ følges, når vi skal samme vej?” skal få danskerne til at reflektere over deres transportvaner, oplyse om fordele ved at deles om bilerne og komme med idéer til, hvordan man så rent faktisk kommer i gang med det.