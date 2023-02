Det tunge elektriske marked var på godt 1.000 enheder i 2022

Af: Redaktionen Antallet af tunge elektriske lastbiler på vejene i Europa og USA voksede sidste år hurtigere end året før. Volvo Trucks har nu solgt godt 4.300 elektriske lastbiler globalt i over 38 lande. I Europa er Volvo Trucks markedsleder med en markedsandel på 32 procent af markedet for tunge elektriske lastbiler. I Nordamerika var tæt på halvdelen af alle elektriske lastbiler, der blev leveret i 2022 fra Volvo Trucks.- Vi er fast besluttet på at lede transformationen til elektriske lastbiler, og vores markedsledende position i 2022 - ikke kun i Europa, men også i Nordamerika og øvrige markeder - er et bevis på, at vi gør netop det, siger Roger Alm, der er President for Volvo Trucks.- Selv om markedet for elektriske lastbiler stadig er forholdsvist lille er tendensen klar. Mange af vores kunder starter nu deres eget skift mod elektrificering. Vi har til hensigt at være katalysatoren for denne overgang og sigter mod, at halvdelen af vores globale salg af nye lastbiler skal være elektriske i 2030, siger han videre.Siden Volvo Trucks indledte sin produktion af fuldelektriske lastbiler i 2019, har virksomheden solgt godt 4.300 enheder i over 38 lande rundt om i verden. Volvo Trucks tilbyder et bredt modeludvalg med seks modeller af serieproducerede elektriske lastbiler, der kan anvendes til en lang række forskellige kørselsopgaver i og mellem byer. Ifølge Eurostat-statistikken “Road Freight Transport by distance” er tæt på halvdelen af alle transporter på vejene i Europa på under 300 kilometer.- Vi har nu en produktportefølje, der kan dække de fleste typer kørselsopgaver for alle slags kunder. Ser vi på mønstrene for gods- og varestrømme, er det muligt at elektrificere næsten halvdelen af alle disse transporter med vores nuværende line-up af elektriske lastbiler, siger Roger Alm.