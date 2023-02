Nordtysk havn forbereder sig på nye energitider

Torsdag 23. februar 2023 kl: 02:00

Af: Redaktionen - I februar 2022 underskrev vi en aftale med Air Products, verdens største brintproducent, der giver mulighed for at udforske mulighederne for at opbygge en omfattende brint-værdikæde i hele Hamborgs havn. I november annoncerede Air Products og Mabanaft, at Tysklands første store importterminal for grøn brint ville blive bygget på Oiltanking Deutschlands grund i havnen, siger Friedrich Stuhrmann, der er CCO i HPA - Hamburg Port Authority.





- Dermed vil Hamborg Havn komme til at spille en pionerrolle inden for brintimport og hjælpe med at sikre forsyninger til Tyskland.









Friedrich Stuhrmann peger også på, at HPA bygger landstrømforsyningsenheder på både krydstogt- og containerterminaler, og at selskabet dermed er god på vej til at blive en klimaneutral havn.



