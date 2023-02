Postkoncern giver klimabidrag på pakkerne

Torsdag 23. februar 2023 kl: 07:00

Af: Redaktionen Klimabidraget går ubeskåret til danske verificerede natur- og klimaprojekter, og er beregnet ud fra et gennemsnit af CO2-udledningen for en pakkes rejse i Danmark.- Hos PostNord arbejder vi målrettet på at gøre hele forsyningskæden grønnere. Det er vigtigt, at vi som stor logistikvirksomhed agerer og handler ansvarligt og med beslutningen om at yde et klimabidrag på vores nationale pakker, tager vi et stort og vigtigt skridt på vejen mod at sikre en mere ansvarlig onlinehandel, siger Stine Sander, der er Vice President Parcels i PostNord Danmark.Klimabidragene fra PostNord går til Den Danske Naturfond og Klimaskovfonden, der arbejder for og med projekter, der blandt andet har til formål at reducere mængden af CO2 i Danmark. Bidraget til Den Danske Naturfond går til genoprettelsen af Hals Mose, et klimaprojekt i Nordjylland, der årligt optager minimum 1.900 ton CO2, mens bidraget til Klimaskovfonden går til at rejse ny skov i Danmark.PostNord har et mål om at være 100 procent fossilfri i 2030. Senest i 2027 skal last mile-transporten være emissionsfri og i perioden 2020 til 2025 er målet at reducere CO2-udledningen med 40 procent. Det sker blandt andet ved udskiftning af dieselbiler til elbiler, tilvalg af ejendomme og produktionsfaciliteter, der kører på vedvarende energi samt et øget fokus på kapacitetsudnyttelse. PostNord Danmark har siden 2009 reduceret sin CO2-udledningen med 70 procent.- Vi er i første omgang optagede af at reducere vores direkte udledning. Derfor er vores primære fokus at investere i løsninger, teknologi og infrastruktur der har en langvarig effekt. Klimabidraget er altså en tilføjelse til vores i forvejen store arbejde for en grønnere forsyningskæde, siger Stine Sander.Valget om at yde et klimabidrag på nationale pakker sker som en udvidelse af PostNords koncept Pakker med omtanke, hvor virksomheder tidligere har haft mulighed for at give et klimabidrag på deres B2C-pakker. Med det nye tiltag dækker PostNord klimabidragene, mens det fortsat er muligt for virksomheder at tilkøbe et ekstra klimabidrag på deres øvrige pakkeforsendelser i Danmark. Klimabidraget medregnes ikke i PostNords klimaregnskab, men er et bidrag til de nationale målsætninger om et CO2-neutralt samfund senest i 2050.