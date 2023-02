Færgerute i det vestligste Danmark ligger stille på grund af strejke i Finland

Onsdag 22. februar 2023 kl: 20:04

Af: Redaktionen Færgefarten håber på, at færgen kan komme i gang sidst på ugen.Sejladsen imellem Thyborøn og Agger blev midlertidig indstillet i begyndelsen af januar på grund af et omfattende maskinhavari på én generator samt revnedannelse på tilbageværende generators aksel. Generatorerne blev sendt til Finland for at blive repareret.Færgen »Kanalen« er en ret ny færge med et hybridsystem til fremdrift, der blev bygget i 2018. Færgen er 46 meter lang og 12 meter bred.









Mens færgeruten ligger stille må store og små biler vælge en længere rute, når de skal mellem syd og nord over den vestligste del af Limfjorden.









Nærmeste forbindelse over Limfjorden er via Oddesundbroen. Det betyder eksempelvis en omvej på 55 kilometer, hvis man skal fra Harboøre til Agger.

















© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.