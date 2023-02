Japansk bilproducent leverer brintteknologi til lastbiler i Europa

Onsdag 22. februar 2023 kl: 13:36

Stort potentiale i lastbiler

To forskellige brintlastbiler

Af: Redaktionen Et af Toyotas store fokusområder er at reducere CO2-udslippet. Det sker gennem et samspil af flere forskellige teknologier. Toyota udvikler derfor både teknologier som batteriteknologi til hybrid, plug-in hybrid og fuldt elektriske køretøjer samt brintteknologi til både biler, busser, lastbiler, tog, skibe og generatorer.Toyota har forsket og udviklet brintteknologi i over 30 år. Planen er at udvide brintforretningen i Europa, og koncernen sigter mod at udbrede nul-emissionsteknologien yderligere til den brede kommercielle transportsektor for at sætte skub i væksten af brintbaseret mobilitet.Helt konkret ser Toyota et stort potentiale i lastbiler, da de står for transporten af godt 75 procent af alt gods på de europæiske veje. Brintsystemernes lave masse gør det muligt at laste tungere, ligesom hurtig optankning, der er en af brintteknologiens store fordele, også er essentielt for at skabe høj effektivitet for den tunge kommercielle transport.Kommercielle lastbilers brugsmønstre og deres efterspørgsel efter større mængder brint gør, at de er nøgleelementer i udviklingen af en bæredygtig infrastruktur med flere brinttankstationer, hvor det er muligt at tanke brintdrevne køretøjer som biler, busser og altså lastbiler.Toyota samarbejder på globalt plan med flere lastbilspartnere om at integrere brintteknologi i tung transport. I 2019 begyndte Toyota fx sammen med amerikanske Kenworth Truck Company projektet ”The ZANZEFF Shore to Store” i USA, hvilket for nylig har vist, at brintdrevne lastbiler kan matche diesel på trækkraft og derved tilbyde et nulemissions-alternativ, der er klar til at blive implementeret kommercielt.- Vi er glade for at kunne offentliggøre en aftale med Hyliko om levering af vores brintmoduler. Hyliko er en dynamisk start-up virksomhed med en bred vision for brint. De planlægger at tilbyde alle hovedkomponenterne i en øko-klynge; nemlig brintlastbiler, levering af grøn brint og leasing- og serviceaftaler, siger Thiebault Paquet, der er chef for Toyotas europæiske brintdivision, og fortsætter:- Det er nødvendigt at have et sådant holistisk og langsigtet syn på væksten af et levedygtigt brintøkosystem for at sikre virksomhedens bæredygtighed og for at berolige investorerne. Sammen med partnere som Hyliko vil vi fortsætte med at bidrage til øko-klynger rundt om i Europa på vejen mod et brintbaseret samfund, som er en af grundstenene til at opnå CO2-neutralitet i 2040.Hyliko vil i fremtiden tilbyde to forskellige typer brintlastbiler: En 44 tons trækker og en 26 tons lastbil, der vil være tilgængelige som 6x2 og 6x4 varianter. Hver af disse modeller vil være udstyret med to Toyota-brændselscellemoduler.Som en del af lastbil-leasing-tilbuddet planlægger Hyliko at lancere deres egen grønne brintinfrastruktur - heriblandt både produktion af brint, lagring og distribution.Der er i dag seks brinttankstationer i drift i Danmark, hvor man blandt andet kan tanke brintbiler som Toyota Mirai eller brintbussen fra Toyota og Caetano - H2.City Gold - der til daglig kører emissionsfrit på linje 300S mellem Lyngby og Ishøj i udkanten af København.