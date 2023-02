Energiske selskaber indgår aftale om strøm til PtX

Onsdag 22. februar 2023 kl: 13:24

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Frem mod 2030 skal vindmøller og solceller på land levere fire gange mere end i dag. Det er nødvendigt for, at Danmark er i stand til at nå målet om at reducere CO2-udledningerne med 70 procent i 2030, sammenlignet med 1990-niveauet. Energiparkerne skal forsyne elbiler og varmepumper med ny grøn strøm, men også anlæg, der kan lagre energi via PtX-anlæg - eksempelvis i form af brint.- Det har aldrig været vigtigere med uafhængig energiforsyning end det er i dag. Potentialet for udvikling af PtX i Holstebro er enormt, men betingelsen for at det lykkes er selvsagt, at der er adgang til lokalproduceret grøn strøm. Derfor har en solcellepark ved Tvis også afgørende betydning for projektets succes, siger Jacob Krogsgaard, der er administrerende direktør i Everfuel.Energiselskabet Better Energy har forsøgt at afdække mulige nye naturmæssige og rekreative tiltag, der kan sammentænkes med en ny solcellepark. Hensigten er, at solcelleparken på nogle områder kan understøtte byen Tvis' landsbystrategi og bidrage til kommunens klimatilpasning.- Omkring Tvis Å er det muligt at skabe godt 40 hektar sammenhængende naturgenopretningsområde med udgangspunkt i de eksisterende naturværdier, forklarer Esben Billeskov, der er udviklingschef i Better Energy.Han peger på, at der også er indtænkt et offentligt tilgængeligt stiforløb på omkring tre kilometer på naturarealet. Better Energy ønsker at styrke lokalområdets friluftsliv og samtidig højne biodiversiteten.- Sammen med en række lokale lodsejere har vi afsøgt mulighederne for en ny solcellepark, og på nuværende tidspunkt lader det til, at det kan lykkes at få naturhensyn, klimahensyn og lokale hensyn til at gå op i en højere enhed. Der er skabt et rigtig godt udgangspunkt for at inddrage naboer, borgere, Tvis Borgerforening og andre interesserede i den egentlige ideudvikling, siger Esben Billeskov.Han understreger, at energiselskabet er ved at afsøge mulighederne for at etablere et lokalt energifællesskab blandt naboerne, så de også kan drage nytte af den grønne elproduktion.- Vi står med en unik mulighed for at skabe et nyt erhvervseventyr i Holstebro, hvor grøn strøm, industri, brint og fjernvarme spiller sammen. Her har Holstebro Kommune virkelig en mulighed for at blive en grøn foregangskommune, men forudsætningen er, at projektet kan forsynes med grøn strøm, understreger Jacob Krogsgaard fra Everfuel.Den foreslåede solcellepark ligger placeret mellem to højspændingsledninger, og der kan potentielt anlægges en direkte linje fra parken til Everfuel's brintproduktion. Better Energy har 14. februar ansøgt Holstebro Kommune om etablering af solcelleparken.