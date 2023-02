Nyere hurtigfærge skal fortsat sejle fra og til Bornholm

Onsdag 22. februar 2023 kl: 13:00

Af: Redaktionen Det har været ventet længe og blev onsdag officielt. Med en godkendt tillægskontrakt har Transportministeriet opfyldt bornholmernes ønske om at beholde »Express 1« som højkapacitetsfærge ved siden af den nye hurtigfærge »Express 5«, der snart er på vej til Danmark.- Med »Express 1« og »Express 5« kan vi alle sammen have høje forventninger til mulighederne for at skubbe endnu mere på den positive udvikling på Bornholm, siger Molslinjens administrerende direktør, Carsten Jensen.Express 1’s ophold på Bornholm har krævet et tillæg til kontrakten om besejlingen af Bornholm. Express 1 er en væsentlig dyrere færge, og da der ikke var udsigt til flere tilskudsmidler fra Transportministeriet, måtte der findes en alternativ løsning.Løsningen blev, at billetterne til Express 1, svarende til kapaciteten på Max, bliver solgt indenfor kontrakten. Den sidste del af kapaciteten på Express 1 kan sælges helt kommercielt for Bornholmslinjens risiko.- Vi tror og håber, at vi kan sælge de ekstra billetter - og det til priser, som Bornholmerne kender i forvejen i højsæsonerne, siger Carsten Jensen.Kontrakten med Transportministeriet løber i første omgang et år - herefter skal begge parter evaluere ordningen.- På den måde får vi det testet, så vi kan se, om vores beregninger for trafikken er rigtigesiger Carsten Jensen.