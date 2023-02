Lastbilchauffører måtte opholde sig i en bus

AMONIAK-LUFT I INDUSTRIOMRÅDE:

Onsdag 22. februar 2023 kl: 12:51

Af: Redaktionen Området blev afspærret, og nogle lastbilchauffører inden for det afspærrede området fik midlertidig ophold i en tilkaldt bus. Beboere i området blev også kontaktet og vejledt om at forblive indendørs samt holde vinduer og døre lukkede.Årsagen til ammoniaklugten blev undersøgt nærmere og blev til sidst lokaliseret til området ved nogle parkerede lastbiler, hvor et formodet udslip kan have været årsagen.Ingen personer kom til skade som følge af udslippet, så undersøgelserne i området blev indstillet omkring midnat.Det lokale redningsberedskab vil formentlig følge op på sagen onsdag og undersøge det konkrete område nærmere for at finde den eksakte årsag til udslippet.