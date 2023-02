Løsning: Forbyd udledning af røggasvand

- Det er en tragedie, at så mange rederier vælger at forurene havet i stedet for at købe renere brændstof. Der er akut behov for politisk indgriben. Derfor skriver vi til ministeren, siger Kåre Press-Kristensen, der er seniorrådgiver i Rådet for Grøn Omstilling.Rådet for Grøn Omstilling peger på, at flere lande forbyder udledning af røggasvand i deres territoriale havområder i forsøget på at tvinge skibe over på renere brændstoffer. Men Danmark har ikke indført et forbud endnu, selvom de fleste danske territoriale havområder ikke lever op til de helt basale krav i EU’s Vandrammedirektiv.- Udledning af giftigt røggasvand strider både mod FN’s Verdensmål om at beskytte livet i havet og FN’s havretskonvention. Så det er vanvittigt, at Danmark ikke for længst har forbudt udledning af giftigt røggasvand fra skrubbere, siger Kåre Press-Kristensen.- Hvad så med de rederier, der i ”god tro” har investeret i skrubbere? Da skrubbere er tjent hjem på et par år, så har rederierne fået tilbagebetalt deres investering, hvis der indføres et forbud fra 2025. Og intet rederi kan påstå, at de ”ikke vidste”, at udledning af giftige tjærestoffer og tungmetaller skader havmiljøet. Vi lever i det 21. århundrede.Det er Rådet for Grøn Omstilling, Danmarks Naturfredningsforening, Greenpeace, Danmarks Sportsfiskerforbund, Dansk Ornitologisk Forening, Verdensnaturfonden, Natur&Ungdom og Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri der står bag brevet til miljøministeren.Velux Fonden finansierer Rådet for Grøn Omstillings arbejde med at skabe et renere havmiljø.Interesserede kan læse brevet til miljøministeren