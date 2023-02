Færgemad er Too Good To Go

Onsdag 22. februar 2023 kl: 10:47

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Når Molslinjens hurtigfærger på Kattegat er tilmeldt madspildsapp'en Too Good To Go, betyder det, at at færgerejsende på dagens sidste afgange mod Aarhus har mulighed for at købe mad med hjem fra færgernes restaurant, diner og kaffebar.- Vi har et stort udvalg af mad ombord, fordi vi gerne vil kunne tilbyde et varieret udbud til de mange gæster. Men så stor omsætning af mad giver også en risiko for, at vi kommer til at lave for meget. Og da vi meget nødigt vil smide mad ud, så giver vi nu gæsterne denne mulighed, siger Molslinjens kommercielle direktør, Jesper Skovgaard.Molslinjen transporterer cirka 3,5 millioner passagerer over Kattegat hvert år. Det betyder, at rederiets kokke skal producere og anrette rigtigt mange måltider hver eneste dag.- Vi arbejder fokuseret og investerer store beløb i at mindske vores aftryk på planeten. Og her er et område, hvor vi kan gøre noget meget praktisk, som også har en helt praktisk værdi for gæsterne og os, siger Jesper Skovgaard.Overskudsmaden kan købes gennem madspildsappen Too Good To Go, som vil udbyde mad i “lykkeposer” fra hver af færgernes tre madsteder Molly's Diner, Restauranten og Barista Coffee Shop.- Vi er utrolig glade for det nye samarbejde med Molslinjen. Samarbejdet bliver samtidig bevis på, at Too Good To Go's madspildsløsning både fungerer til lands og til vands. Det håber jeg, at mange af de færgerejsende vil få glæde af, siger landedirektør hos Too Good To Go, Heidi Boye.Posen med mad koster 39 kroner og kan indeholde alt fra croissanter til sandwich eller salater. Muligheden for at købe færgemad med hjem begynder fra onsdag 22. februar og kan benyttes på Express 2, Express 3 og Express 4 på hver færges sidste afgang mod Aarhus.