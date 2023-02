Politiet stopper uopmærksomme trafikanter

Tirsdag 21. februar 2023 kl: 10:58

Af: Redaktionen Uopmærksomhed eller manglende orientering spiller en stor rolle i det samlede antal dødsulykker i trafikken. For at få flere til at holde fokus på trafikken, sætter landets 12 politikredse ind med en uopmærksomhedskontrol fra mandag 20. februar til søndag 26. februar.Få sekunders uopmærksomhed kan betyde, at man overser en anden trafikant eller kommer til at trække over i modsatte vognbane, og rammer en modkørende frontalt.

Håndholdte mobiltelefoner er en hyppig årsag til ulykker

En af de hyppigste årsager til distraktion er brug af håndholdt mobiltelefon, hvor sms’er eller sociale medier spiller en stor rolle, men betjening af GPS eller autoradio under kørslen fjerner også opmærksomheden fra vejen. Det er direkte forbundet med fare at kigge væk fra vejen, da man ikke når at opdage, når faren opstår. Bare det at have tankerne et andet sted end i trafikken er også en form for distraktion, da det også kan nedsætte reaktionstiden, og dermed gøre en farlig situation endnu farligere.







Tal fra Vejdirektoratet viser, at i 61 procent af alle dødsulykker i trafikken er uopmærksomhed og/eller manglende/utilstrækkelig orientering en medvirkende faktor.





I femårsperioden fra 2017 til 2021 er 486 mennesker blevet dræbt i ulykker, hvor uopmærksomhed eller manglende/utilstrækkelig orientering indgår, hvilket svarer til, at der årligt dør 97 mennesker eller knap to om ugen på grund af uopmærksomhed eller manglende/utilstrækkelig orientering.





Ulykker hvor to køretøjer rammer hinanden frontalt er uden sammenligning den hyppigste ulykkestype inden for ulykker relateret til uopmærksomhed eller manglende/utilstrækkelig orientering.









Forbered din tur og tag afsted i god tid

Undlad at have adgang til mobiltelefon eller slut den til bilens anlæg

Hold ind til siden på et egnet sted, hvis du skal foretage dig ting, som fjerner din opmærksomhed

Få eventuelt en passager til eksempelvis at indstille GPS, finde musik til turen eller dine solbriller

Følg med i trafikken. Kig på trafikken - også selvom der er nogen, der taler til dig

I anledningen af den fokuserede kontrol af uopmærksomme bilister kommer politiet med følgende fem råd:

