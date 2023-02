Kærren har krogen med

Mandag 20. februar 2023 kl: 13:59

Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejst i I-profil i højstyrkestål med kraftige tværvanger og forstærkninger

Passer til containere på 6.000 mm til 6.700 mm

Sawo 20ZL 59 kroghejs med knækbar arm

Trådløs fjernbetjening af funktioner på hejset

Bakkamera MXN 80C med lukkeklap

Skab med lader for fjernbetjening

Duo-Matic-udtag i bagenden

Af: Redaktionen Om den nye Kel-Berg kærre med kroghejs:Den nye Kel-Berg kærre er leveret med tre luftaffjedrede ni-tons aksler med tromlebremser. Første og tredie aksel er med lift.Den nye Kærre er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.Arthur Andersen Transport ApS, der har hjemsted i Horsens, beskæftiger sig med kørsel med kranvogne, affaldscontainere og materialelevering. De har specialiseret sig i båd- og trætransport, maskin- og fabriksflytning, samt entreprenørkørsel.Arthur Andersen Transport ApS råder over lastbiler med kraner på op til 185 tm og mange forskellige påhængskøretøjer - eksempelvis blokvogne.Arthur Andersen Transport ApS driver også et lager med materialer, der skal bruges til haveanlæg, støbe- og vejarbejde mm. og et lager med træ og diverse materialer til byggebranchen.