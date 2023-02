Lastbil havde lig med i lasten

Mandag 20. februar 2023 kl: 13:38

Af: Redaktionen Yderligere 34 mennesker fra Afghanistan blev fundet i lastbilen, der var indrettet med et rum beklædt med isolerende folie for at undgå, at varmefølsomme detektorer skulle opdage lastbilens levende last - men kun lasten af træ ovenover.De omkomne menes at være døde af iltmangel 10-12 timer før, lastbilen - en mindre forvogn med presenningsopbygning - blev opdaget.De anholdte personer menes at være med i et kriminelt netværk, som beskæftiger sin med menneskesmugling. Rumænsk politi oplyser, at de illegale indvandrere havde betalt, hvad der svarer til mellem 40.000 og 60.000 kroner hver, for transporten ind i EU.