Testprogram skal udvikle næste generation af automatiserede lastbiler

Mandag 20. februar 2023 kl: 13:20

Testen gennemførers under mange forhold



Om Plus:

Plus er en global virksomhed inden for autonome løsninger til køretøjer

Plus er en lastbilteknologivirksomhed med autonome løsninger, som kunder bruger på vejene i dag

Af: Redaktionen Det nye testprogram omfatter en PlusDrive-aktiveret Iveco S-WAY lastbil, der er designet til at forbedre sikkerheden, effektiviteten og føreroplevelsen samt give en mindre energikrævende drift.- Tyskland er førende og en trendsætter inden for autonom kørsel, så vi er glade for at kunne lancere vores offentlige testprogram i et land, der længe har taget teknologisk innovation og sikkerhedsløsninger til sig såsom højautomatiserede lastbiler. Det er en vigtig fase i vores planer om at levere stærkt automatiserede lastbiler til markedet, siger Marco Liccardo, der er Chief Technology & Digital Officer i Iveco Group.Den offentlige vejtest starter i Tyskland og vil i de kommende måneder blive udvidet til at omfatte Østrig, Italien og Schweiz. Hvert lands særlige veje og køreforhold vil udfordre den højautomatiserede lastbil med hensyn til terræn, hældninger, vejrforhold og kørescenarier. Det vil bidrage til løbende at udvide mulighederne og funktionerne i Plus’ autonome køreteknologi.Håkan Jönsson, der er business director for Iveco North Europe & Baltics, mener, at testprogrammet også er interessant for Danmark.- Iveco Danmark følger projektet tæt, og vi glæder os til at se selvkørende Iveco-lastbiler på vores breddegrader. Første skridt bliver de nye GSR-regler (general safety regulation) fra EU, som træder i kraft i juli 2024, hvor en række sikkerhedssystemer bliver lovpligtige, for eksempel Lane Departure Warning, træthedssensor til føreren og en fartpilot, der aflæser vejskilte med videre, siger Håkan Jönsson.