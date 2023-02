Mand forsøgte sig som dieseltyv

Mandag 20. februar 2023 kl: 12:58

Af: Redaktionen Meldingen om dieseltyven kom ind søndag aften klokken 20.40, så Midt- og Vestsjællands Politi sendte en patrulje af sted. Da patruljen kom frem til Parallelvej i Holbæk, fandt den en mand med en personbil, som var i gang med at suge dieselolie fra en parkeret lastbil over i en stor beholder. På det tidspunkt havde dieseltyven - en 48-årig mand fra Odsherred - fået lettet lastbilen for omkring 80 liter dieselolie. Den 48-årige mand blev efterfølgende sigtet for tyveri af brændstof.