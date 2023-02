Lastbilchauffører får 163 nye parkeringspladser på rastepladser landet over

Mandag 20. februar 2023 kl: 10:54

Rastepladser der udvides med lastbilparkeringspladser i 2022-2023 Rasteplads Motorvejsstrækning Antal Indvielse Øster Løgum Vest E45 Sønderjyske Motorvej 17 Juni 2022 Harte Nord E20 Esbjergmotorvejen 12 November 2022 Nørremark E45 Østjyske Motorvej 20 November 2022 Skærup Vest E45 Østjyske Motorvej 52 Marts 2023 Tappernøje Øst E55 Sydmotorvejen 10 Maj 2023 Merring E45 Østjyske Motorvej 8 Juni 2023 Ejer Bavnehøj Vest E45 Østjyske Motorvej 8 Juni 2023 Ejer Bavnehøj Øst E45 Østjyske Motorvej 14 September 2023 Øster Løgum Øst E45 Østjyske Motorvej 19 Oktober 2023 Rønninge Nord E20 Fynske Motorvej 21 Oktober 2023 Rønninge Syd E20 Fynske Motorvej 19 Oktober 2023 Tuelsø Syd E20 Vestmotorvejen 12 Oktober 2023

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Kort over planlagte udvidelser på motorvejsrastepladser - februar 2023. (Illustration: Vejdirektoratet)De nye p-pladser til lastbiler på rastepladerne langs motorvejene er en udløber af ”Infrastrukturplan 2035”, som satte gang i et nationalt projekt om at udvide kapaciteten på landets rastepladser med henblik på at etablere flere parkeringspladser til lastbiler.- Vi stiller store krav til vores chauffører og derfor er jeg glad for, at vi i år kan indvie 163 nye parkeringspladser til lastbiler. Udvidelsen af rastepladserne vil give flere muligheder for at finde parkering til hvil og dermed gøre hverdagen lettere for chauffører og vognmænd, når turene skal planlægges, siger transportminister Thomas Danielsen (V).De nye lastbilparkeringspladser fra sidste år - 17 nye parkeringspladser på rasteplads Øster Løgum Vest nær Rødekro i Sønderjylland i juni efterfulgt af 12 plus 20 på rastepladserne Harte Nord og Nørremark i november - skal sammen med de kommende udvidelser i 2023 gøre det nemmere for lastbilchauffører at finde en parkeringsplads, hvor de kan holde hvil ifølge køre- og hviletidsreglerne.Arbejdet med at udvide rastepladserne har fået en lidt svær start i en periode med meget nedbør og frost, vil Vejdirektoratet allerede til påske være klar til at indvie 52 nye parkeringspladser til lastbiler på rasteplads Skærup Vest, der ligger syd for Vejle i Sydjylland.- Når vi anlægger nye store parkeringspladser i forbindelse med eksisterende rastepladser, så kan vi ikke undgå, at vi af og til må fælde træer eller fjerne buske, der tit vokser helt tæt på parkeringsarealerne. Og fælder vi træer, så sørger vi altid for at genplante nye på andre arealer. Vi har også fokus på kun at udplante og tilså de grønne arealer med arter, som hører hjemme i Danmark til glæde og gavn for et væld af insekter, siger projektleder Charlotte Veiss-Pedersen fra Vejdirektoratet.En stor del af de træer, der bliver fældet, bliver sammen med deres rødder efterladt i området, hvor de får lov til at rådne op stille og roligt. På den måde bliver træer og rødder til levesteder og føde for en lang række insekter. Større sten, der dukker op under anlægsarbejdet, får også lov til at blive liggende, da de kan blive til gode levesteder for firben og andre smådyr.Interesserede kan læse mere om projekterne