Biogasproducent leverer gas med dieseltrækkere

Mandag 20. februar 2023 kl: 10:21

Af: Redaktionen GrønGas A/S i Vrå producerer over 13 millioner kubikmeter biogas på sit biogasanlæg og sender det ud i landsdækkende naturgasnetværk. Virksomheden råder også over et stort biogasanlæg nord for Hjørring, som producerer yderligere ca. 3 millioner kubikmeter biogas, der omdannes til henholdsvis varme i fjernvarmenettet i Hjørring samt elektricitet.Den store produktion af biogas kræver over 400.000 ton biomasse - primært husdyrgødning og slagteriaffald - som de tre nye Scania R 530-trækkere og en ca. tre år gammel Scania R 520-trækker med tilhørende trailere henter hos godt 50 landbrug og fødevareproducenter i Vendsyssel.De tre nye Scania blev for nylig leveret af lastbilsælger Dennis Andersen fra Stiholt's afdeling i Hjørring, der også har opbygget bilerne med eksempelvis gearkassedrevet hydraulikanlæg med frikobling og separat oliekøler, galge samt fuld dørkplade. De tre ens trækkere med styrbar bogieaksel har V8-motorer på 530 hk, Scania's nye nye 14-trins gearkasse med integreret krybe- og overgear samt enkeltreduceret bagtøj med 2,69:1 i udveksling og integreret differentialespærre.Den styrbare bogieaksel er valgt for at reducere dækslid samt skåne underlaget ude hos landmændene, når bilerne manøvrerer med de tunge læs.- Vores biler kører altid med maksimalt tilladt vogntogsvægt - typisk gylle og slagteriaffald til biogasanlæggene den ene vej og afgasset gylle til landmændene den anden vej, som bruger det til gødning, siger logistikleder Heine Andersen fra GrønGas A/S og fortsætter:- De kører alle sammen med fire-akslede gylletanktrailere fra VM Tarm med mange starter og stop. Derfor har vi valgt V8’ere for at få højere moment til igangsætningerne.GrønGas' fire lastbiler er bemandet med ni chauffører, der har nok at se til. Bilerne kører stort set 24 timer i døgnet med to mand på hver bil i 12-timers skift i en 4-dages uge samt en ”flyvende” chauffør, der skifter fra bil til bil, når de faste chauffører har fri.- Det fungerer rigtig godt, og chaufførerne er godt tilfredse med den ordning, siger Heine Andersen.Den intensive udnyttelse af bilerne giver 160-170.000 kilometer om året plus ca. 40 procents kraftudtagsdrift ved læsning og losning. Derfor har GrønGas tegnet fuld reparationsaftale på bilerne hos Stiholt i Hjørring for foreløbigt fem år. Så har bilerne rundet 800-850.000 kilometer, og så regner Heine Andersen med, at det er tid til udskiftning.