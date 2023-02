Sjællandsk havn satte godsrekord

Mandag 20. februar 2023 kl: 10:10

Af: Redaktionen - Vi er meget tilfredse med udviklingen for skibs- og godsmængderne i 2022, og det er en klar indikation på, at hverken corona eller krig kan påvirke tempoet på Køge Havn. Samtidig gør de nye muligheder med mere areal, flere kajer og ikke mindst en større vanddybde, at vi kan forsætte med at tiltrække nye kunder og aktiviteter, siger Thomas Elm Kampmann, der er direktør for Køge Havn.

Det endelige økonomiske resultat er endnu ikke færdigrevideret, men det er forventningen, at bundlinjen i kroner og øre også vil reflektere den store godsomsætning og lande over budget.





