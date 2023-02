Russiske logistikcentre er solgt

DANSK KONCERN:

Mandag 20. februar 2023 kl: 09:47

Af: Redaktionen - Vi er tilfredse med at have fundet en ny ejer af vores to logistiksteder i Rusland og dermed gennemføre vores beslutning om at afhænde alle vores aktiver i landet. Igennem frasalgsprocessen har vi følt et stærkt ansvar over for de resterende 50 medarbejdere på de to steder, og vi er glade for, at de vil blive tilbudt ansættelse som en del af det nye setup, siger Karsten Kildahl, der er CCO i A.P. Møller - Mærsk.Logistikcentret i Novorossiysk er på 28.750 kvadratmeter med en kapacitet på 1.500 containere (TEU) med speciale i at håndtere erhvervsgods såsom korn fra jernbanevogne til søcontainere. Køle- fryselageret i St. Petersborg er på 23.500 kvadratmeter og blev etableret i 2020.Handlen har opnået de nødvendige regulatoriske godkendelser i EU og Rusland, og ved erhvervelsen af faciliteterne har IG Finance Development Limited indgået en aftale med Arosa, en stor fødevareimportør i Rusland, om at drive anlæggene i St. Petersborg og Novorossiysk.Da der ikke er behov for yderligere godkendelser, er frasalget lukket og trådt i kraft fredag 17. februar 2023.