Samarbejde skal gøre Aalborg grønnere

Fredag 17. februar 2023 kl: 13:21

Af: Redaktionen Aalborg Kommune og Aalborg City er enige om, at Aalborg ikke kun skal være en god handels- og kulturby. Det skal også være en grøn by. Og en af løsningerne er kollektiv transport, og derfor giver det nye samarbejde mellem Aalborg City og NT god mening for begge parter.- Hos Aalborg City arbejder vi løbende på at understøtte den grønne omstilling. Den kollektive trafik er en grøn måde at transportere sig på, og derfor var vi ikke i tvivl om, at vi skulle sige ja tak, da NT kontaktede os og foreslog, at vi lavede et samarbejde, siger City Manager, Jes Asmussen.

Han håber på, at flere vil benytte busserne, men også at flere i det hele taget vil tage turen ind til Aalborg for at shoppe, gå ud at spise og tage del i byens mange kulturelle tilbud.







Den første gang er altid svær

Hvis flere tager bussen, når de skal ind til det centrale Aalborg, er de med til at sænke CO2-udledningen og andelen af partikler, der udledes fra biler på benzin og diesel. Mette Henriksen, der er chef for kunder og salg i NT, mener, det er en gave til klimaet og nærmiljøet og derfor en ren win-win for både byen, NT og kunderne.





Mette Henriksen erkender dog, at det ikke er nogen let opgave at ændre folks transportvaner. Det er især bilisterne, der er svære at lokke over i busserne.





- Den første gang er altid svær. Sådan er det også med den kollektive trafik. Og for mange af dem, der er vant til at tage bilen, er den kollektive trafik lidt af et mysterium. De ved ikke, hvilken bus de skal med, hvor den kører fra, hvor man kan stå af, eller hvordan man køber en billet. Bilturen kender de. Og selvom de godt er klar over, at der kan være nogle ubekendte i forhold til kø og parkering, er det alligevel mere trygt for dem end at tage bussen, påpeger hun.







Få hjælp på Rejseplanen

Mette Henriksen opfordrer til, at man prøver at gå på rejseplanen.dk eller henter Rejseplanen's app og tjekker, hvad der er af muligheder fra ens bopæl til for eksempel Nytorv i Aalborg og retur. Med 58 ankomster i timen i Aalborg midtby på en helt almindelig lørdag formiddag, er der en god sandsynlighed for, at der er en afgang, der passer til ens behov.













Fakta om rejser med NT - og andre trafikselskaber:

Man kan betale med Dankort i NT's nye sandfarvede busser

Man kan købe billet i NT Billet app og på NTbillet.dk

Man kan benytte Rejsekort i alle busser og tog i Danmark

Man kan købe Rejsekort på rejsekort.dk

Betalende voksne og pensionister må tage op til 2 børn under 12 år med gratis i busser og tog.

Et barn, må tage et andet barn under 12 år med gratis i busser og tog Rejseplanen app fås gratis i App Store og Google Play





Rejseplanen.dk kan vise afgange og ankomster for alle busser, tog og metro i hele Danmark. Man kan også se, hvor ens bus kører fra, hvor man skal stå af, og hvad turen koster. Eventuelle forsinkelser vises også. Rejseplanen er dermed lidt af en schweizerkniv for kollektiv trafik. Rejseplanen findes på rejseplanen.dk og som gratis app i Google Play og App Store.

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.