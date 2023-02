Erfarne transportordførere udgør nyt formandskab i Færdselssikkerhedskommissionen

- Vi har stadig en stor opgave med sikkerhed i trafikken. Vi ved at adfærd, især uopmærksomhed og alkohol, er noget af det, der fylder i statistikkerne. Her er alle på vejen i fare, og især de bløde trafikanter er udsatte. Det er en opgave, jeg ser frem til at komme i gang med, siger Thomas Jensen.





Af: Redaktionen - Færdselssikkerhedskommissionen er helt central i det løbende arbejde med at gøre de danske veje mere sikre og redde liv. Jeg vil gerne sige stort tak til Andreas Steenberg (R) og Kristian Pihl Lorentzen (V) for det store arbejde, de har gjort for bedre færdselssikkerhed de seneste år. Det er store sko at fylde ud, og derfor er jeg også glad for, at de to erfarne transportordførere har sagt ja til at overtage arbejdet, siger transportminister Thomas Danielsen.Det er Færdselssikkerhedskommissionens opgave at komme med forslag til færdselssikkerhedsmæssige initiativer, der kan nedbringe antallet af trafikulykker. Kommissionen kan derudover afgive vurdering af forslag inden for færdselslovgivningen, og transportministeren kan anmode om, at et bestemt emne tages op i kommissionen.- De seneste år har vi se historisk lave ulykkestale på vejene, og nu er opgaven at holde fast, selvom trafikken igen stiger. Det er en fælles opgave på tværs af Folketinget, ministerierne og de mange organisationer på området. Med Færdselssikkerhedskommissionen er der et forum, hvor alle parter mødes med det ene mål at redde liv i trafikken. Jeg ser frem til samarbejdet, siger Niels Flemming Hansen, der ser frem til arbejdet.Næstformand Thomas Jensen glæder sig også til at komme i gang.