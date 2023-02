- Storm forstyrrer driften på sjællandske togstrækninger

Fredag 17. februar 2023 kl: 12:34

Stormen betyder følgende ændringer for Lokaltogs strækninger.

Fredag kl. 17 - Lørdag kl. 11: Hornbækbanen indstilles

Fredag kl. 17 - Lørdag kl. 11: Gribskovbanen indstilles

Fredag kl. 17 - Lørdag kl.11: Lille Nord indstilles

Fredag kl. 17 - Lørdag kl. 11: Nærumbanen indstilles

Fredag kl. 17 - Lørdag kl. 11: Frederiksværkbanen indstilles (gælder også togbusserne mellem Frederiksværk og Hundested)

Fredag kl. 17 - Lørdag kl. 11: Odsherredsbanen indstilles. Der indsættes ikke erstatningsbusser, når togdriften indstilles på disse strækninger

- Forhåbentlig har en stor del af vores kunder alligevel tænkt sig at blive inden døre under det voldsomme vejr, så vores aflysninger og driftsændringer kommer til at påvirke forholdsvis få kunder i det kommende halve døgns tid.







Lollandsbanen kører normalt lørdag morgen, mens Lokaltogs øvrige strækninger er indstillet indtil kl. 11 lørdag formiddag. Det skyldes, at banerne skal køres igennem med troljer og mandskab, så eventuelt væltede træer og grene kan blive fjernet fra skinnerne.





- Der er indsat ekstra mandskab fra Lokaltogs baneafdeling, så væltede træer hurtigt kan blive fjernet fra skinnerne og dermed genere den kommende weekends togtrafik mindst muligt. Vi bestræber os på, at samtlige baner kører normalt igen klokken11 lørdag formiddag, men det afhænger i sidste ende af, hvor voldsom stormen bliver, siger Mie Rajcic.





Hun opfordrer passagererne til at gå på hjemmesiden Lokaltog.dk eller Rejseplanen, hvor information om aflysninger og genoptagelse af driften kan findes.





På Lokaltogs øvrige baner kan der i løbet af fredag aften opstå mindre forsinkelser i forhold til køreplanen, da togene af hensyn til sikkerheden kommer til at køre med nedsat hastighed fra fredag klokken 16, og indtil stormen aftager.- Vi beklager naturligvis de gener, som aflysningerne og den nedsatte hastighed er skyld i for vores kunder. Sikkerheden for både kunder og ansatte kommer altid i første række, og med de vejrudsigter, som er kommet for den kommende aften og nat, ser vi os nødsaget til at lave disse driftsændringer, siger driftsdirektør i Lokaltog, Mie Rajcic og tilføjer: