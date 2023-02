- 19 togstationer i Region Hovedstaden har fået bedre forhold for cyklister

Hundested

Vibehus

Østerbjerg

Dyssekilde

Melby

Hanehoved

Lille Kregme

Kregme

Ølsted

Grimstrup

Gørløse

Skævinge

Fredensborg

Jægersborg

Nærum (færdiggøres sommer 2023)

Græsted Syd

Helsinge

Tisvildeleje

Duemose

- Det har været en god proces og et inspirerende samarbejde, hvor vi i dialog og fællesskab med kommunerne og regionen har fået givet faciliteterne et tiltrængt løft på i alt 19 stationer, siger hun.I Halsnæs Kommune er cykelfaciliteterne blevet opgraderet på 10 forskellige Lokaltogs-stationer.- Med nye og flere cykelfaciliteter på en lang række af vores lokale stationer har infrastrukturen nu fået et ekstra boost. Det betyder, at borgerne og ikke mindst vores mange pendlere nu får bedre rejseforhold, men også får lettere ved at tilvælge de grønne transportformer til gavn for klimaet, siger Michael Thomsen, der er formand for kommunens udvalg for Plan og Byg.Også i Region Hovedstaden, der finansierer togdriften på Lokalbanerne og har taget initiativ til forbedringerne, er der tilfredshed med opgraderingerne.- At kombinere cykel og tog giver oftest pæne tidsbesparelser for passagererne. Gode og trygge muligheder for at parkere sin cykel er afgørende for om passagererne vil cykle til stationen, og derfor er vi meget glade for det tiltrængte løft af kvaliteten af cykelparkeringen langs Lokalbanerne, siger Marianne Frederik (EL), der er formand for Udvalget for trafik og regional udvikling i Region Hovedstaden.Der etableres også forbedrede faciliteter for cyklister på enkelte Lokaltogs-stationer i Gentofte og Rudersdal Kommuner. Det sker efter samme finansieringsmodel, men til forskel fra de øvrige projekter, står kommunerne selv for projektledelsen og anlægsarbejderne.Desuden har Gribskov Kommune og Region Hovedstaden i fællesskab - og uden tilskud fra Trafikstyrelsen's særlige pulje - aftalt og finansieret forbedrede cykelparkeringer på fire stationer langs Gribskovbanen. Også her har kommunen stået for anlægsarbejdet.På disse Lokaltogs-stationer i Region Hovedstaden har cyklisterne fået bedre forhold i form af eksempelvis nye stativer, ny belysning, cykelslisker på trapper, flere overdækkede p-pladser, parkering til ladcykler og ny belægning.Halsnæs KommuneHillerød KommuneFredensborg KommuneGentofte KommuneRudersdal KommuneGribskov Kommune (alene finansieret af Gribskov Kommune og Region H)