Ældre mand kørte ind i siden af sættevognstog

Fredag 17. februar 2023 kl: 12:03

Af: Redaktionen På uheldsstedet gik redningspersonalet i gang med at frigøre en 69-årig mand fra Klippinge, som ikke af sig selv kunne komme ud af sin personbil, som var blevet kraftigt beskadiget af sammenstødet med sættevognstoget.Føreren af lastbilen - en 31-årig mand fra Slagelse - var blevet impliceret i uheldet, da han var kommet kørende ad Strøby Bygade i nordlig retning. I vejkurven ved kirken var den 69-årige kommet kørende i modgående retning, hvor han kørte ind i hjørnet af den sættevogn, som lastbilen havde på trækkeren.Efter knap en time var den 69-årige blevet reddet ud af sin personbil, så han med en ambulance og senere politieskorte i København kunne bringes til Rigshospitalet til undersøgelse og behandling for en alvorlig tilskadekomst. Lastbilchaufføren pådrog sig ikke fysiske skader ved sammenstødet.En bilinspektør blev tilkaldt til uheldsstedet for at foretage en undersøgelse af begge køretøjer og uheldsstedet.Politiet har optaget rapport om uheldet i et forsøg på at få klarlagt årsagen til sammenstødet og afventede efterfølgende muligheden for både at afhøre den 69-årige og se analyseresultatet fra den blodprøve, som rutinemæssigt var blevet udtaget til nærmere undersøgelse for eventuel påvirkning af alkohol eller euforiserende stoffer.Videooptagelser fra et kamera på lastbilen indgår også i politiets undersøgelser af årsagen til sammenstødet.Efter et par timer var politiets undersøgelser på uheldsstedet afsluttet, så trafikken igen kunne passere uheldsstedet, der havde været helt spærret i begge færdselsretninger.