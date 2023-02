Storm vil påvirke togdriften i Nordjylland fra fredag eftermiddag

Fredag 17. februar 2023 kl: 11:54

Af: Redaktionen I stedet for tog på de nordjyske strækniger indsætter Nordjyllands Trafikselskab togbusser, der kører med timedrift fremfor halvtimes drift.På strækningen Aalborg-Skørping henviser Nordjyllands Trafikselskab DSB´s Intercity tog. Nordjyllands Trafikselskab opfordrer til, at man finder alternative transportmuligheder, da der kan forekomme store forsinkelser og aflysninger.Hvis politi og myndigheder fraråder udkørsel, vil Nordjyllands Trafikselskab indstille Flextur, Plustur og Flexhandicap i de berørte områder.Nordjyllands Trafikselskab anbefaler, at man ikke benytter disse kørselsordninger fredag efter klokken 15.Hvis man skal til eller fra Aalborg Lufthavn henviser Nordjyllands Trafikselskab til, at man i stedet tager bussen. Rute 12, 70, 71 og 200 stopper få meter fra indgangen.