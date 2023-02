Lastbilleverandør gør klar til en elektrisk fremtid med ladere på egne værksteder

Fredag 17. februar 2023 kl: 10:56

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen - Vi ved, at der er store forventninger til fremtiden, hvor elektriske lastbiler og busser er en del af løsningen for at sikre en mere bæredygtig transport, så vi skal være klar på alle områder. Dermed kan vores kunder se ind i den elektriske fremtid med sindsro velvidende, at Scania har det, det kræver, siger Erik Rolvung, fungerende Charging Manager Scania Danmark.De første ladestandere bliver placeret geografisk og strategisk i forhold til, hvor behovet er. I takt med, at salget af Scanias batterielektriske køretøjer stiger, vil antallet af ladestandere på Scania's værksteder landet over gøre det samme.- Vores servicenetværk er klar til første step, og vi har også en plan for næste step, der bliver udrulningen af ladestandere på samtlige Scania serviceværksteder, siger Erik Rolvung.Også de autoriserede Scania-værksteder hos Stiholt og Nyscan er klar til at imødekomme fremtidens ladebehov for værkstedskunderne. De vil derfor også få ladestandere op på de af deres værksteder, hvor det i forhold til kundernes behov giver bedst mening.Oppe-tid på bilerne er en afgørende faktor i enhver transportørs dagligdag, så derfor skal chaufføren kunne sætte nøglen i sin elektriske lastbil efter en tur på værkstedet og køre direkte i drift uden at bekymre sig om opladning.- Efterhånden som en større del af vores kunder kommer til at køre elektrisk, så er et opladet batteri efter værkstedsbesøg vigtigt. Det handler om at hjælpe vores kunder mest muligt i forbindelse med omstillingen til elektriske tunge køretøjer. Her er opladning en del af løsningen for at sikre den bedst mulige service, siger Allan Kiby, Servicedirektør hos Scania Danmark.Scania forventer at have de første ladestandere på udvalgte værksteder sat op i løbet af 2023/24.