Værft var truet af lukning - nu er der for 69 millioner kroner i ordrebogen

Fredag 17. februar 2023 kl: 10:39

Klar rollefordeling og styr på strategien

Stort eksportpotentiale i regionen

89 virksomheder har fået en international vækstplan, og det ventes, at 51 af virksomhederne udnytter den nye viden til at blive egentlige vækstvirksomheder

Ud fra de internationale vækstplaner vurderer virksomhederne i Zealand International, at der i de kommende år skabes mere end 700 nye arbejdspladser og genereres knap 2,8 milliarder kroner i ekstra omsætning

I Zealand International fik alle virksomheder tilknyttet en forretningsudvikler, som fulgte og sparrede med virksomheden i hele forløbet. Desuden valgte mange virksomheder et to dages Basal Eksport-workshop, hvor der blev set på strategier inden for for eksempel go-to-market, partnerskaber, internationale salgskanaler, kulturforståelse og value proposition

Om Zealand International:

Formålet med Zealand International var at øge produktiviteten og beskæftigelsen i virksomheder i Region Sjælland i en indsats, der skaber nye vækstvirksomheder gennem internationalisering.

Zealand International tilbød virksomheder intensive forretningsudviklingsforløb, der skulle resultere i øget eksportomsætning og indtjening. Virksomhederne fik en skræddersyet eksportplan, der rummede e-eksport, online marketing, kommunikation og forretningsudvikling.

Zealand International startede i marts 2018 og sluttede med udgangen af 2022. Projektet var støttet med i alt 22,3 mio. kr. fra EU’s Regionalfond - 19,2 mio. kr. i 2018 og 3,1 mio. kr. i 2020, da projektet blev udvidet og forlænget til udgangen af 2022.

Zealand International blev drevet af Erhvervshus Sjælland i partnerskab med DTU, Erhvervsakademi Zealand og Dansk Industri.

Om EU’s Regionalfond:

I perioden 2014-2020 investerede EU's Regionalfond, Socialfond og danske partnere hvert år 1 milliarder kroner i aktiviteter, der skulle skabe vækst og beskæftigelse i hele landet

Regionalfondsprogrammet for 2014-2020 var målrettet bedre vækstvilkår for små og mellemstore virksomheder, der spiller en vigtig rolle i at skabe vækst og nye arbejdspladser i Danmark

Styrke virksomhedernes innovationsevne

Udarbejde vækstplaner for virksomhederne

Hjælpe virksomhederne med at blive mere ressourceeffektive

Understøtte bæredygtig, grøn byudvikling i kommuner med byer over 30.000 indbyggere

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Bredgaard Boats har specialiseret sig i fiskefartøjer med glasfiberskrog. Den seneste nybygning fra Bredgaard Boats er et skib på 15 meter til en norsk kunde. (Foto: Erhvervsstyrelsen)- Stemningen i ledergruppen er gået fra overlevelse til, at det nu er spændende at gå på arbejde, siger Michael Jakobsen, der er ejer og direktør i værftsvirksomheden Bredgaard Boats i Rødbyhavn.Sammen med medejer Jørgen Wiuff har han på halvandet år været gennem en rejse fra ren overlevelse til en fyldt ordrebog.- For halvandet år siden havde vi gang i byggeriet af to både, men havde intet andet i ordrebogen derefter. Jeg regnede faktisk med, at vi måtte lukke, lyder det ærligt fra værftsdirektøren.Makkerparret valgte derfor at gå med i EU-projektet Zealand International hos Erhvervshus Sjælland. Projektet har siden 2018 og frem til årsskiftet hjulpet virksomheder med at finde deres ben på eksportmarkederne. Her deltog Bredgaard Boats først i en Basal Eksport-workshop.- Det virkede kortvarigt, men hurtigt faldt vi tilbage i vores vante rutiner, fortæller Michael Jakobsen.Vendepunktet kom, da værftet fik tilskud i Zealand International til at købe hjælp fra en ekstern rådgiver. I november 2021 trådte Michael Stig Sørensen fra konsulentfirmaet A-2 ind ad døren og tog fat på udviklingen af salgs- og eksportstrategien til det norske marked. Den erfarne konsulent så hurtigt, at han ikke kunne lære ledelsen og de 23 ansatte at bygge skibe. Derimod haltede det med salget, overblikket, rollefordelingen og markedsføringen.Virksomheden fik derfor en digital ordrebog, professionelle kræfter blev hentet ind til at lave hjemmeside og markedsføring på Facebook, og der blev indført en bedre fordeling af opgaverne. Det betød blandt andet, at Michael Jakobsen ikke længere tog del i produktionen, men satte fuldt blus på eksporten.- Vi løber ikke længere efter den bold, der ruller lige foran os, men løser de opgaver, vi er bedst til, forklarer Michael Jakobsen.Som det vigtigste fik Bredgaard Boats styr på sin eksportstrategi. Gennem årene har Bredgaard Boats opbygget en niche med at bygge og sælge fiskefartøjer i glasfiber - salget går ikke alene til danske fiskere, men også til Grønland og Norge. Det norske marked, hvor der er kæmpestort potentiale, blev dog ikke dyrket konsekvent, men det fik konsulent Michael Stig Sørensen ændret.- Vi har fået hul på det norske marked. Vi er ofte deroppe, og i dag sørger vi fx for at køre en kampagne på Facebook, inden vi tager på messe i Norge. Vi har også etableret lokale partnerskaber, fordi vi nu ved, at det skaber tryghed hos vores kunder i Norge, at noget af udstyret i skibene er lokalt produceret, siger Michael Jakobsen.Også lokalt er Bredgaard Boats begyndt at indgå i partnerskaber. Blandt andet har værftet sammen med en lokal smedevirksomhed stiftet en virksomhed, der løser svejseopgaver, blandt andet for Femern Bælt-byggeriet. Desuden har Bredgaard Boats et partnerskab med en virksomhed i Jylland, der leverer hydraulik til fiskefartøjerne.Det øgede salg afspejler sig i den digitale ordrebog, som i øjeblikket lyder på nybygninger for 69 millioner kroner. Produktionshallen er fyldt frem til december, og der kan være langt mere vækst på vej til værftet i Rødbyhavn. Værftet har netop afsendt et tilbud på et stort fiskefartøj til 77 millioner kroner til en kunde i Grønland.- Det vil måske kræve en ny værftshal, og vi får virkelig brug for partnerskaber, hvis vi skal løfte den ordre, siger Michael Jakobsen.Formålet med Zealand International var at øge produktiviteten og beskæftigelsen i virksomheder i Region Sjælland. Projektet lukkede ved udgangen af 2022 og har præsteret langt over forventning:- Statistikken viser, at Region Sjælland har en lav grad af internationalisering og har den laveste andel af eksporterende virksomheder. Men den viser også det store potentiale i regionen, og vi har set mange virksomheder i imponerende vækstrejser efter et forløb med en forretningsudvikler, der holder dem til ilden i en travl hverdag, siger Marie Brabrand Petersen, der er projektleder for Zealand International.- Virksomhederne i Zealand International havde typisk mellem to og 15 ansatte. Langt de fleste havde ligesom Bredgaard Boats deltaget i forløb på over to års varighed. Det skyldes, at internationalisering er en langstrakt udviklingsproces, siger hun videre.- Det kan tage nogle år, og nogle virksomheder føler, at det nærmest er som at starte forfra. Derfor har vi haft meget fokus på tæt sparring, og i hele forløbet har virksomhederne haft den samme forretningsudvikler tilknyttet.Projektlederens konklusion efter næsten fire års arbejde i Zealand International er, at der er kæmpestort eksportpotentiale i regionen- Der er så meget potentiale for eksport i virksomheder i Region Sjælland. De skal bare hjælpes, så kommer de ekstra arbejdspladser og meromsætningen, påpeger hun.Interesserede kan læse mere om Zealand International i projektdatabasen, som kan findesDerfor medfinansierede EU's Regionalfond projekter, der skal:Bredgaard Boats har specialiseret sig i fiskefartøjer med glasfiberskrog. Den seneste nybygning fra Bredgaard Boats er et skib på 15 meter til en norsk kunde. (Foto: Erhvervsstyrelsen)