Beruset lastbilchauffør nedlagde to Skoda'er på P-plads

Fredag 17. februar 2023 kl: 10:01

Af: Redaktionen Den parkerede Skoda satte sig fast i lastbilen, og da chaufføren forsøgte at bakke sig fri, ramte han en anden parkeret Skoda, som ved manøvren blev skubbet ind i et hus. Da politiet kort efter ankom til stedet, stod lastbilchaufføren og svajede, og en alkometertest viste, at han havde en promille, der var et godt stykke over det tilladte. Lastbilchaufføren var en 54-årig mand fra lokalområdet, og han blev anholdt klokken 0.46 og sigtet for spirituskørsel.