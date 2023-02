27-årig mand overfaldt lastbilchauffør

Torsdag 16. februar 2023 kl: 10:03

Af: Redaktionen

Chaufføren forklarede politiet, at overfaldet var sket, efter han ville vende sin lastbil ved en ejendom lidt uden for Sorø. En mand kontaktede chaufføren på stedet og tog hans støvler fra lastbilen. Da chaufføren ville hente sine støvler igen, fik han flere knytnæveslag i ansigtet, og gerningsmanden tog hans mobil, som han kylede mod en sten. Han smed også en sten mod lastbilen, så en siderude og et spejl gik i stykker.









Politiet ankom kort efter til stedet, og chaufføren blev afhørt. Midt på dagen henvendte overfaldsmanden - en 27-årig mand - sig på politistationen i Slagelse. Den 27-årige mand blev anholdt klokken 13.20 og sigtet for vold og hærværk. Han blev løsladt igen efter afhøring klokken 16.39.

