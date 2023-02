- Der er flere veje til klimaneutral lastbiltransport

Af: Redaktionen Hos brancheorganisation DI Transport understreger man nødvendigheden af fælles EU-regler og støtter op om klimamålsætningerne bag forslaget. Samtidig påpeger DI Transport, at lastbilerne er afgørende for forsyningssikkerheden og fortsat skal kunne levere de varer, der skal ud til kunderne.- Vi er enige i målet om CO2-neutral lastbilstransport og mener, det er realistisk med CO2-neutrale bybusser allerede fra 2030. Men der er flere veje til målet, og vi får brug for både el, brint og grønne flydende drivmidler til de tunge transporter. Derfor er det vigtigt med en teknologi-neutral tilgang i EU-reglerne, siger Rune Noack, der er transportpolitisk chef i DI Transport.DI Transport peger på, at forslaget vil kræve store investeringer i grøn energi og ladeinfrastruktur, hvis lastbiler og busser skal være CO2-neutrale.- El-lastbiler stiller meget større krav til opladning end personbiler, så uanset, hvordan man vender og drejer det, så skal medlemslandene i gang med at investere i blandt andet ladestandere og elnet for at kunne håndtere et stærkt stigende antal el-lastbiler i EU, siger Rune Noack.DI Transport er positiv over for et mål om 90 procent reduktion fra lastbilerne i 2040, men advarer mod at EU-Parlamentet og medlemslandene strammer skruen for hårdt.- Man kan ikke uden videre kopiere reglerne for personbiler over på lastbiler, da de skal løse flere og meget forskellige opgaver. En lastbil transporter med andre ord alt fra tunge vindmølletårne, byggeelementer til almindelige dagligvarer, siger Rune Noack.Derfor er det ifølge Rune Noack og DI Transport vigtigt at forslaget er teknologineutralt og taget mere hensyn til mulighederne for at benytte grønne CO2-neutrale drivmidler, som f.eks. biogas, biodiesel eller e-diesel lavet på vindmøllestrøm.- De grønne drivmidler kan bidrage til store CO2-reduktioner her og nu, og samtidigt være løsningen fremadrettet der, hvor der ikke er en el- eller en brintlastbil, der kan løse opgaven, siger Rune Noack.Interesserede kan læse mere om forslaget fra EU-Kommissionen her:

