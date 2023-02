Autoværnsfirma siger go'dav til to nye opbygninger

Tirsdag 14. februar 2023 kl: 09:50

Af: Redaktionen De to tre-akslede Scania L360 Rigid 6x2*4, der har en akselafstand på 5.150 mm, er bygget om med hver sin Hiab X-HiPro 192 E-4 XSD bag førerhusene, mens der bag kranerne er monteret fast lad.Hiab X-HiPro 192 kranerne er leveret med fire hydrauliske udskud, der giver en rækkevidde på 12,9 meter. De er udstyret med radiostyrede støtteben, støtteben fast nede og XS-Drive med seks manøvrehåndtag.De faste lad er syv meter lange stållad med selvbærende alu-planker i bunden. Der er lavet 400 mm høje tre-delte alu-sider. Under ladene har Sawo monteret værktøjskasser, og i bagenden er der monteret træk til påhængskøretøjer.DAV Nordic A/S fremstiller og monterer autoværn på veje i Danmark. Virksomheden har i de senere år udvidet sit sortiment med flere forretningsområder omhandlende master, støjreducerende løsninger og stål til infrastruktur.Lidt mere om DAV Nordic A/S:Murermester Svend Aage Rasmussen opfandt autoværnet i begyndelsen af 30’erne. Idéen til opfindelsen kom en dag, hvor Svend Aage Rasmussen stod på en byggeplads, og en lastbil var ved at køre forkert. Da han ikke kunne råbe chaufføren op, sparkede han instinktivt til lastbilens forhjul. Til hans store overraskelse drejede hjulet i den ønskede retning, og det blev starten på udviklingen af autoværn - og dermed DAV Nordic A/SOpfindelsen har fået kolossal betydning for trafiksikkerheden på veje i hele verdenInteresserede kan se mere om DAV Nordic A/S' historie

