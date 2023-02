Sjællandsk bilforhandler er den meste sælgende for tredie år i træk

Tirsdag 14. februar 2023 kl: 09:51

Totalløsninger har båret frugt

Af: Redaktionen Sælgerteamet hos Rea Erhvervsbiler, der har afdelinger i Roskilde, Glostrup, Slagelse og Næstved, sammen med Gert Hansen i front. (Foto: REA Erhvervsbiler)Efter 25 år som forhandler er det ikke helt nyt for for REA Erhvervsbiler at sælge Iveco'er.- Vi havde i 2022 jubilæum, som Iveco-forhandler. 25 år er det blevet til. Vi har været med fra start under hele Iveco's opblomstring på det danske marked til at være en erhvervsbil, der trækker overskrifter, siger Gert Hansen, der er glad for at sælge Iveco'er.- Det er en erhvervsbil af højeste kvalitet og i mange varianter med de sidste nye teknologier, som giver kunderne store muligheder, når de skal vælge den helt rigtige bil til deres branche. Det er en producent, der kommer med det, som kunderne efterspørger, siger han.REA Erhvervsbiler har netop været i branchen i 25 år og har brugt tiden på at opbygge et stærkt fundament, der har taget fart de sidste par år, til at levere totalløsninger gældende erhvervsbiler.- Mest sælgende Iveco forhandler i 2022 er en bekræftelse på vores engagement. Vi kan hjælpe kunden med alt, fra start til slut. De behøver kun at besøge os, og vi vil være med dem hele vejen, lige fra valget af den rigtige bil, til den er fuldt opbygget/indrettet og klar til at køre på vejene. Vores medarbejdere har arbejdet stenhårdt og med et godt samarbejde med importøren har vi løst de udfordringer, der har måttet være og kommet flot i mål, siger Gert Hansen.REA Erhvervsbiler ser frem til at levere endnu flere Iveco'er i 2023, hvor også den nye Iveco eDaily kommer til at se dagens lys på de danske veje. Iveco eDaily spænder fra 3,5 ti l7,5 tons totalvægt.Elbilen er unik på markedet, fordi den som den eneste går op til 7.500 tons.