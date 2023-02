Litauisk vogntog kørte med overlæs - både med hensyn til vægt og fejl

Tirsdag 14. februar 2023 kl: 09:25

Massive fejl på den tekniske stand

Om Tungvognscenter Syd:

Tungvogncenter Syd varetager den operative kontrol af tunge køretøjer

Tungvognscentrets arbejdsområde er primært varetagelse af den operative vejsidekontrol, der omhandler kontrol af lastbiler, busser samt traktorer og landbrugsredskaber på vejnettet

Opgaverne er blandt andet kontrol af køre- og hviletider, transport af farligt gods, særtransporter, miljøfarligt affald, overholdelses af miljøzoner, dyretransporter samt cabotagekørsel

Tungvognscenter Syd har base i Sydøstjyllands Politi og dækker et geografisk område svarende til tre politikredse: Fyns Politi, Syd- og Sønderjyllands Politi samt Sydøstjyllands Politi

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Det litauiske vogntog blev vinket ind til kontrol på Motorvej E20 ved Middelfart. Under kontrollen viste det sig, at både varebilen og påhængsvognen var læsset for meget - overlæsset var på henholdsvis 72 procent og 33 procent. Og hvor vogntogets samlede vægt ifølge varebilens typegodkendelse maksimalt måtte være 6.000 kg, blev vogntoget målt til 11.140 kg - hvilket gav et overlæs på 85 procent.Da en bilinspektør blev tilkaldt til yderligere undersøgelser, blev der også fundet fejl på vogntogets tekniske stand. ABS-bremserne virkede ikke på varebilen, bremsevirkningen var 18 procent, hvor kravet er minimum 50 procent, og takografen, der registrerer chaufførens køre/hviletid, virkede heller ikke. På påhængsvognen viste bilinspektørens undersøgelser, at der ikke var nogen bremsevirkning overhovedet, og at der var skade på karkassen på dækkene og fare for dæksprængning.Alt i alt gav det store overlæs og de alvorlige fejl et kørselsforbud til køretøjerne, som fik hjullås på, mens politiet skrev en samlet bøde på 46.500 kroner. Chaufføren indkaldes nu til retsmøde med henblik på frakendelse af førerretten.