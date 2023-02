100 elektriske lastbiler skal distribuere pallegods i Frankrig

Mandag 13. februar 2023 kl: 11:10

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen De 100 Renault Trucks E-Tech lastbiler, der vil have en totalvægt på 16 eller 19 tons og plads til 18 eller 21 paller, skal bruges i flere af XPO's afdelinger i Frankrig.Renault Trucks E-Tech lastbilerne er udstyret med en 185 kW motor, der giver en rækkevidde på op til 250 km på en enkelt opladning. Bilerne kører uden direkte CO2-udledning og reducerer støj- og lugtforurening markant, hvilket gør dem velegnede til leverancer i byområder. De har også færre vibrationer, hvilket forebygger chaufførens træthed.For at optimere sikkerheden er alle lastbiler udstyret med et 360-grader kamera, der reducerer blinde vinkler.