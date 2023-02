Mandag 13. februar 2023 kl: 10:41

Af: Redaktionen Kranen på den fuldt luftaffjedrede forvogn, der har tridembogie og en akselafstand på 4.300 mm, er en Hiab X-HiPro 302 EP-5 CD. Kranen er leveret med CombiDrive-radiostyring med seks ergonomiske manøvrehåndtag og display.

Derudover har den med fem hydrauliske udskud med indvendig rørføring via slangeruller indvendigt i kranarmen for to ekstra funktioner, så kranen kan kører med værktøj.Støttebenene er betjent via radiostyringen og monteret fast nedad. Flere af wirehejsets funktioner er kodet ind i kranens radiostyring.Wirehejset er et Sawo CLF326S-3W, som er monteret med lav underramme for en byggehøjde på 245 mm. Sawo i Herlev har også monteret alu-afdækning på både overrammen og forpart. Derudover kommer en ekstra platform mellem kranen og ladet samt fuld afdækning i stål og alu i begge sider.