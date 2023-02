Fuldelektrisk fire-akslet betonmixer sættes i drift i Tyskland

Mandag 13. februar 2023 kl: 10:11

Af: Redaktionen Den tunge Volvo FMX Electric blev overdraget fra Volvo Trucks til Cemex ved et arrangement i Berlin i Tyskland i sidste uge. Lastbilen har batterikapacitet til en hel dags arbejde med en enkelt opladning i løbet af arbejdsdagen i chaufførens volpligtige hvilepause.Betonmixeren bliver sat i normal drift på et produktionsanlæg for færdigblandet beton i bydelen Spandau i Berlin i løbet af februar.I forbindelse med leveringen af den nye fire-akslede elekriske betonbil peger Volvo Trucks på, at elektrificering af betontransport er udfordrende på grund af de tunge belastninger samt krav om kontinuerlig blanding af betonen under kørslen. I takt med, at omfanget af tung, elektrificeret transport gradvist øges, arbejder Volvo Trucks og Cemex på at udvikle og skalere de teknologier, der er nødvendige for at gøre emissionsfri transport til en realitet også i den krævende anlægsbranche.- Vi er meget glade for at tage dette vigtige skridt i partnerskabet med Cemex. Begge vores virksomheder har forpligtet sig til ambitiøse bæredygtighedsmål, og tæt samarbejde er vejen dertil. Sammen vil vi arbejde for at implementere emissionsfri transport i anlægsbranchen. Vores fuldelektriske lastbiler udleder ingen emissioner, og deres lydløse drift giver også et bedre miljø for folk, der arbejder på byggepladserne, såvel som for beboere, der bor i nærheden, siger Roger Alm, der er Præsident for Volvo Trucks.- Cemex har forpligtet sig til at blive en netto CO2-fri virksomhed. Innovation og samarbejde er kernen i denne forpligtelse, siger Fernando A. González, der er koncernchef for Cemex, og fortsætter:- Vores partnerskab med Volvo Trucks har et utroligt potentiale for at bidrage til at gøre vores virksomhed helt CO2-neutral. Introduktionen af vores første fuldelektriske betonmixer er et stærkt fremskridt i den retning.Cemex og Volvo Group er stiftende medlemmer af den såkaldte “First Movers”-koalition, der er et samarbejde under World Economic Forum med den amerikanske præsident Joe Bidens særlige udsending for klima, John Kerry. Her kan virksomheder indgå bindende købsforpligtelser, der skaber efterspørgsel på CO2-neutrale teknologier på markedet. Volvo Trucks og Cemex har her forpligtet sig til at nå deres bæredygtighedsmål og bidrage til at reducere CO2-udledningen i den globale økonomi.















Fakta om Volvo FMX Electric betonmixer: Fuldelektrisk drivline med to motorer med en samlet ydeevne på 330 kW

Batterier: 4 driftsbatterier med en samlet kapacitet på 360 kWh

Betonmixer-aggregatet drives af et hydrauliksystem, der får sin energi fra et af lastbilens driftsbatterier

Gearkasse: Volvo I-Shift

Akselafstand: 4.100 mm

Opbygning: Betonmixer - ni kubikmeter

Om Volvo Trucks:

Volvo Trucks leverer en komplet serie af mellemstore og tunge lastbiler gennem et stærkt forhandlernetværk med 2.300 servicepunkter i over 130 lande

Volvo Trucks producerer lastbiler på produktionsanlæg i 12 lande verden over

I 2022 leverede Volvo Trucks over 145.000 lastbiler på verdensplan

Volvo Trucks er en del af Volvo Group, der er en af verdens førende producenter af lastbiler, busser og entreprenørudstyr samt marine- og industrimotorer

Koncernen leverer desuden finansierings- og serviceløsninger

Volvo Trucks' arbejde er baseret på kerneværdierne kvalitet, sikkerhed og miljø

Cemex, der er en global leverandør af byggematerialer, producerer og leverer eksempelvis cement, færdigblandet beton, blandingsmaterialer samt udviklingsløsninger i bebyggede områder på markeder over hele verden.

