Personbilist svingede ind foran bus, så buspassager væltede

Fredag 10. februar 2023 kl: 15:07

Af: Redaktionen Hverken kvinden i personbilen eller den 43-årige mandlige buschauffør kom umiddelbart til skade, men en 77-årig kvindelig buspassager blev kørt til kontrol på hospitalet, da hun var væltet i bussen, da chaufføren bremsede hårdt op for at undgå at køre ind i personbilen. Der skete en del materielle skader på både personbil og bus.Den 23-årige kvinde blev sigtet for ikke at overholde sin vigepligt, da hun skulle svinge til venstre.